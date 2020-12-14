Эксперты рассказали легенды, связанные с мистическими местами Петербурга

В ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру отмечается Хеллоуин. Британский праздник прижился и в России в виде костюмированных вечеринок и дня страшилок. Чтобы почувствовать флер мистики в Петербурге, не нужно далеко ходить — в городе много мест, за которыми скрывается загадочная и порой даже ужасающая история. Эксперты выделили для Piter.TV самые знаковые из них.

Артем Кирпиченок, историк, публицист

Само основание Петербурга имеет чудесный, мистический подтекст. У финнов была такая легенда, что Петр пытался сделать город на болоте. Это болото поглощало город. Затем город сделали на небе, опустили, и болото уже не могло его поглотить. Также есть легенда о треугольнике, который был заложен масонами в основание города. Кроме того, ходили разговоры, что Исаакиевский собор был назван в честь Исаака Ньютона, который, будучи масоном, помогал Петру основывать город. Есть места силы, которые являются концентрацией этой мистики.

Михайловский (Инженерный) замок (Садовая улица, 2)

Фото: МАММ / МДФ / Сергей Шиманский

Знаменитая история гласит о том, что часовому, который стоял на месте дворца до его основания, явился архангел Михаила и сказал, что хочет построить здесь храм. Часовой рассказал об этом императору. Павел I согласился построить здание, только не храм, а замок, в котором была бы церковь в честь святого Михаила. Интересно, что правитель родился там, где появился замок (в Летнем дворце), и там же он фактически умер. На фронтоне есть надпись "Дому твоему подобаетъ святыня господня въ долготу дней". Фраза состоит из 47 букв, а Павел прожил 47 лет.

Конечно, есть масса историй про призраков. В день тихой кончины Павла, с 12 на 13 марта, в окне загорается свет, и появляется тень со свечой в руках. Она ждет, пока под окнами пройдет 47 человек.

Ротонда (Гороховая улица, 57А)

Фото: ВКонтакте / Айрин Исаева-Осколкова

Ротонда находится на трех лучах Петербурга и, говорят, что на самом деле есть несколько ротонд, которые вместе образуют пентаграмму. Там масоны принимали новых членов.

Дом стал культовым местом среди контркультурщиков в 1970-1980 годы: Цой, Гребенщиков... Все там побывали. Говорили, что там находился портал в иное измерение: человек проходил, а потом исчезал или, наоборот, появлялся молодым и красивым. Сейчас там все перекрасили и даже берут деньги за посещение. В общем, портал в иные измерения закрылся.

Литейный мост

Фото: Архив Александра Николаевича Одинокова / Б.Рабинович

Рассказывают, что некогда около берега Невы был языческий камень, который назывался Атакан, и на нем приносили кровавые жертвы. Когда Петр I пришел к власти, он сбросил камень в Неву, но "осадок" остался. И после этого в XVIII-XIX веке в туман и плохую погоду появлялся мост-призрак. Люди ступали на этот мост и исчезали без следа.

Когда в начале XIX века начали строить нынешний Литейный мост, там произошло несколько аварий, и погибли несколько строителей. Во время февральской революции 1917-го года на мосту стояли жандармы, которые не пропускали людей в центр города. На пике революции, 27 февраля, из центра пошли солдаты восставшего литовского полка. С выборгской стороны шли рабочие. Восставшие соединились на середине моста, и сбросили всех жандармов в прорубь. Потом в этот мост постоянно врезались пьяные капитаны.

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Светлана Селищева, экскурсовод, председатель Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга

Здание Двенадцати коллегий

Фото: Piter.TV

Рассказывают, что был некий профессор, у которого завязался роман с молодой лаборанткой. В какой-то момент девушка объявила, что она в "интересном положении". Новость стала катастрофой для профессора, так как под угрозой оказались его отношения с женой, общественное положение, работа. Профессор принял чудовищное решение. Он заманил девушку в университет ночью и убил ее. По легенде мужчина отрезал барышне голову, бросил тело в подвал, чтобы затем вынести труп и избавиться от него в Неве. На следующий день после убийства, когда ученый спустился в подвал, тела уже не было.

Говорят, что профессор сошел с ума, а в коридорах Двенадцати коллегий появляется призрак белой дамы, которая держит свою голову в руках. Ее стали чаще видеть в XX веке, потому что именно тогда в университете стало больше ночных дежурств. Призрак считается безобидным, и когда к нему приближаешься, он тает.



Никольское кладбище на территории Александро-Невской лавры

Фото: МАММ / МДФ / Всеволод Тарасевич



Ходят легенды, что на Никольском кладбище водится призрак, которого называют "пьяный могильщик". Его можно принять за неопрятного человека в нетрезвом состоянии и с лопатой в руках. Могильщик может попросить выпить. Если у вас не окажется водки или какого-то другого спиртного, тогда пьяный могильщик может поднять свою лопату и разрубить вас пополам.



Набережная Обводного канала от Борового моста до Американских мостов

Фото: сайт архитектуры Петербурга citywalls

Когда на участке шло строительство теплотрассы, рабочие наткнулись на странные камни с непонятными знаками. Специалист, которого вызвали на место, посчитал, что это древнее капище, и его нельзя разорять. Но никто не послушался.

В результате все плиты порубили для поребриков для Лиговского проспекта, а кости вывезли на свалку. После этого осенью 1923-го года был побит рекорд по количеству самоубийств. За 2.5 месяца с мостом были связаны 89 смертей. Ровно через 10 лет волна самоубийств повторилась, на это раз зафиксировали 107 случаев. Пик самоубийств повторялся каждые 10 лет. В 1993-м году на этом месте погибло 303 человека. Интересно, что данные за 2003 и 2013 год остаются засекреченными.

Человек, который выжил после падения с моста, рассказывал о том, что его толкала в воду некая сила. Мужчине пришлось работать с психиатром Ефимсоном, который заинтересовался ситуацией.



Боровой мост получил название "моста самоубийц".

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Дмитрий Витушкин, краевед, журналист

Старо-Калинкин мост

Фото: МАММ / МДФ / Альфред Лоренс

Мост появляется в произведении Николая Гоголя "Шинель". В последней сцене повести, когда Акакий Акакиевич стал призраком, он являлся генералам на Старом-Калинкином мосту и отбирал шинели. Это не случайно. Вокруг меня никто об этом не говорит, но Гоголь был большим специалистом славянской демонологии. В славянских мифах и легендах есть понятие Калинова моста, на котором происходит битва между добром в лице людей и злом в лице демонов. Мне кажется, что у Гоголя Калинкин мост — это аллюзия на Калинов мост.

Гороховая улица, 64

Фото: сайт архитектуры Петербурга citywalls

На Гороховой улице жил Григорий Распутин. Там он устраивал свои встречи, в том числе с дамами. Вся жизнь Распутина окутана мистикой. Его убили, это исторический факт, однако ходили разговоры о том, что на самом деле он никуда не исчез, и кому-то даже являлся в образе утопленного трупа. В мемуарах князя Феликса Юсупова есть информация о том, что убить Распутина было непросто. Сначала его пытались отравить, затем выстрелили в него, затем утопили. Поэтому это тоже жутковатая история.

Текст: Надежда Сибилева / Piter.TV