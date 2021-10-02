Петербуржцам предложили оценить качество уборки дворов осенью

С 1 по 10 ноября проходит онлайн-голосование на сайте администрации города.

Петербуржцы могут оценить качество уборки своих районов. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

С 1 по 10 ноября проходит онлайн-голосование на сайте администрации города. Участникам нужно будет выбрать район, в котором они проживают, после выбрать один из пяти вариантов оценки.

Подобные опросы проводятся дважды в год — в конце весеннего и осеннего месячников по благоустройству. Петербуржцы могут оценить уборку своих дворов, парков, садов, скверов, улиц, а также территории у школ, детсадов, поликлиник и больниц, ТЦ и магазинов.

Ранее Смольный отдаст без конкурсов подряды на уборку снега во дворах. В документе указано, что уборка внутриквартальных территорий будет рассматриваться в качестве отдельного пункта в списке случаев, когда технику предоставляет один и тот же поставщик. Проект создали на основе поправок к Федеральному закону о контрактной системе. Так, регионы смогут принять данную меру до 31 декабря текущего года.

Фото: Piter.tv