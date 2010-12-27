Тестирование проводят в честь старта Всероссийской недели сбережений.

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что власти Петербурга проверят уровень финансовой грамотности горожан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как оказалось, тестирование проводят в честь старта Всероссийской недели сбережений. В ведомстве отметили, что любой желающий сможет протестировать себя на портале государственных и муниципальных услуг города.

Напомним, что VI Всероссийская неделя сбережений стартует 31 октября 2019 года во всех регионах страны.

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