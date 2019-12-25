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Стоматолог посоветовал петербуржцам срочно идти лечить зубы из-за возможных новых ограничений
Сегодня, 10:53
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nastya960

Стоматолог посоветовал петербуржцам срочно идти лечить зубы из-за возможных новых ограничений

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В начале весны уже приостанавливали стоматологическое лечение, петербуржцам оказывали только экстренную помощь.

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается с каждым днем. Из-за этого введение новых ограничений вполне возможно. В разговоре с "Невскими Новостями" стоматолог-хирург Александр Нагайко отметил, что лучше сейчас успеть вылечить зубы, чем потом из-за коронавирусных ограничений их вырывать.

В начале весны уже приостанавливали стоматологическое лечение, петербуржцам оказывали только экстренную помощь. То есть кариес не лечили, чистку зубов людям с брекетами не делали.

Меры будут усиливаться. Если кто-то откладывал лечение зубов на месяц-два, то лучше занять этим сейчас.

Александр Нагайко, стоматолог-хирург

После снятия весенних ограничений к стоматологам обратились на 30-40% больше людей, чем до пандемии.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2130 человек.

Фото: pixabay

Теги: зубы, ограничения, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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