В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2130 человек

Из стационаров выписали 1098 человек.

За последние сутки в России подтвердили 22 410 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 556 (24,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2130 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 179. За последние сутки подтверждена смерть 442 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 22 055 человек, в том числе 1098 человек в Петербурге и 183 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv