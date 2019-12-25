Петербуржцам пообещали терапию на основе геномного исследования к 2030 году

Нововведения, которые планируют ввести в городскую систему здравоохранения, в основном касаются информационных технологий.

В пятницу, 9 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев, который курирует медицину в Петербурге, поделился планами о внедрении новых технологий в систему здравоохранения.

В основном нововведения коснутся информационных технологий. По словам Эргашева, скоро медицинскую помощь будет оказывать искусственный интеллект.

Мы должны включить в работу все системы, связанные с искусственным интеллектом. Будет рубеж, когда мы будем подбирать таргетную терапию, исходя из геномного исследования. Олег Эргашев

По мнению чиновника, нужно освободить врачей от рутинной бумажной работы, чтобы большую часть времени они могли посвятить пациентам. Кроме того, на встрече затронули и вопрос удобного сервиса для горожан, где бы все справки и рецепты отправляли на электронную почту. Срок новвоведений: до 2030 года.

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Фото: Piter.TV