К 2023 году в Петербурге планируется обеспечить жильем 100% обманутых дольщиков. По словам губернатора, пока в городе еще не устранены все трудности с проблемными объектами.
На сегодняшний день новое жилье получили 82% жителей Петербурга, состоящих в Реестре обманутых дольщиков. Это связано с изменением правил: учитывается не сами люди, а проблемные объекты.
Если планы удастся привести в исполнение, через 2 года в городе полностью решат проблемы с ЖК "Три апельсина", "На Заречной" и другими.
Ранее мы рассказали о том, что рабочие завершили строительство катка-долгостроя в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
Петербуржцам пообещали решить проблемы обманутых дольщиков
Большинство проблемных объектов планируют закрыть к 2023 году.
К 2023 году в Петербурге планируется обеспечить жильем 100% обманутых дольщиков. По словам губернатора, пока в городе еще не устранены все трудности с проблемными объектами.
Категории: Лента новостей, Новости СПб,
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все