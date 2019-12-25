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Петербуржцам пообещали решить проблемы обманутых дольщиков
Сегодня, 9:21
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Петербуржцам пообещали решить проблемы обманутых дольщиков

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Большинство проблемных объектов планируют закрыть к 2023 году.

К 2023 году в Петербурге планируется обеспечить жильем 100% обманутых дольщиков. По словам губернатора, пока в городе еще не устранены все трудности с проблемными объектами.

На сегодняшний день новое жилье получили 82% жителей Петербурга, состоящих в Реестре обманутых дольщиков. Это связано с изменением правил: учитывается не сами люди, а проблемные объекты.

Если планы удастся привести в исполнение, через 2 года в городе полностью решат проблемы с ЖК "Три апельсина", "На Заречной" и другими.

Ранее мы рассказали о том, что рабочие завершили строительство катка-долгостроя в Приморском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость, обманутые дольщики, проблемные объекты, санкт-петербург, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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