Петербуржцам пообещали решить проблемы обманутых дольщиков

Большинство проблемных объектов планируют закрыть к 2023 году.

К 2023 году в Петербурге планируется обеспечить жильем 100% обманутых дольщиков. По словам губернатора, пока в городе еще не устранены все трудности с проблемными объектами.



На сегодняшний день новое жилье получили 82% жителей Петербурга, состоящих в Реестре обманутых дольщиков. Это связано с изменением правил: учитывается не сами люди, а проблемные объекты.



Если планы удастся привести в исполнение, через 2 года в городе полностью решат проблемы с ЖК "Три апельсина", "На Заречной" и другими.



Ранее мы рассказали о том, что рабочие завершили строительство катка-долгостроя в Приморском районе.



Фото: Piter.TV