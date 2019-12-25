Петербуржцам понравились прогулки к разводным мостам, несмотря на рекомендации врачей

Фото появились в аккаунтах соцсетей горожан.

Минувший вечер в Петербурге запомнился хорошей погодой. Множество горожан, вопреки рекомендациям изоляции врачей по коронавирусу, решила посвятить его пешим прогулкам по центру города. Наибольшее скопление людей образовалось во время традиционного развода мостов. Фото толпы было опубликовано в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" .

Отметим, что из-за большого наплыва людей минувшей ночью произошло ДТП – водитель остановился посмотреть на мост, но стал участником конфликта. Избегая драки, водитель уже собирался оставить идею о созерцании и отправиться по делам, но случайно въехал в задний бампер впереди стоящей машины.

Ранее на тему режима изоляции в беседе с Piter.tv высказался лавный врач компании "КОРИС ассистанс СПб" и член Попечительского Совета ИДА РАМЗ Лев Авербах. Он поведал о последствиях излишних ослаблений ограничений по коронавирусной инфекции.

Фото: vk.com/spb_today