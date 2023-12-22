Петербуржцам показали нового обитателя Ленинградского зоопарка – самца лани Мартина

В Ленинградском зоопарке поселился новый питомец – самец европейской лани Мартин. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе учреждения.
Мартин приехал в Петербург в конце 2023 года и уже прошел карантин, освоился и привык к сотрудникам зоопарка. Он родился 22 июля 2017 года и, по словам киперов, очень спокойный, хорошо относится к людям. Лань ест сено, "веники", овощи, зерновую смесь и специализированный корм для оленей. Чтобы приучить Мартина к ветеринарным процедурам, с ним проводятся тренинги.
Уже сейчас новый обитатель участвует в показательных кормлениях. На него можно посмотреть у оленьего круга по средам, пятницам и субботам в 13:50.
Мы очень полюбили Мартина и надеемся, что ему будет хорошо в Ленинградском зоопарке!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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