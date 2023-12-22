Петербуржцам показали модель робота Ивана, помогающего в освоении Арктики

Максимальная скорость аппарата – 200 км/ч, а дальность полета составляет порядка 40-45 километров, передает студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Иван Кузнецов.

В Кронштадте стартовал II Всероссийский Молодежный Арктический форум. В нем примут участие студенты 15 вузов Петербурга – будущие пилоты, горняки, медики. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 марта.

Прежде всего, студенты работают над созданием роботов, которые смогут помочь в освоении Арктики. Речь идет о летающих и тех, у которых на земле получится взять на себя некоторые функции человека. В пример приводится робот Иван.

У него встроена система распознания объектов физиономии человека. Он распознает нас как разработчиков, также он определяет координаты в пространстве, может ориентироваться. Он автономен и работает от батарейного блока. Варвара Минеева, инженер Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Максимальная скорость аппарата – 200 км/ч, а дальность полета составляет порядка 40-45 километров, передает студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Иван Кузнецов.

Форум проходит на базе Музея военно-морской славы в Кронштадте. Он является частью "Острова фортов".

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"