Петербуржцам показали "Деньги, которых не было"

В Петропавловской крепости открыта экспозиция, посвящённая 250-летию денежных знаков в нашей стране.

С четверга, 23 мая, в Санкт-Петербурге открылась выставка, на которой представят проектные рисунки, оттиски и образцы банкнот, которые не вышли в обращение в России. Экспозиция посвящена 250-летию российских бумажных денег и дополняет выставку "История денег" в Аннинском кавальере главной крепости Петербурга.

Среди экспонатов можно найти ассигнации начала XIX века эскизы банкнот с портретами и видами городов от Российской империи до 90-х гг. прошлого века.

Музей истории денег работает ежедневно с 10:00 до 20:00 часов. Сама выставка "Деньги, которых не было" будут доступна для посетителей до 30 декабря 2019-го года.

Ранее Piter.TV сообщал об участниках Военно-морского салона в Петербурге.

Фото: goznak.ru