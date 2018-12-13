В военно-морском салоне примут участие 30 кораблей

В мероприятии примут участие фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", а также катера Погранслужбы ФСБ России и многие другие.

Сегодня, 11 мая появилась информация о том, что в IX Международном военно-морском салоне, который пройдёт этим летом в Петербурге, будут участвовать 30 кораблей.

Вдоль комплекса "Морской фасад" в дни мероприятия выстроятся фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", а также катера Погранслужбы ФСБ России и многие другие.

Посетителям салона покажут последние разработки в области кораблестроения, морского приборостроения и авиации. Выставка пройдет на территории выставочного комплекса "Ленэкспо".