  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам перечислили способы профилактики повышенного артериального давления
Сегодня, 11:53
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам перечислили способы профилактики повышенного артериального давления

0 0

Для профилактики повышенного артериального давления лучше убрать соль со стола.

Гипертонию называют эпидемией общественного здравоохранения. Это состояние часто испытывают многие люди среднего и пожилого возраста. В Петербурге началась неделя профилактики повышения артериального давления. Жителям перечислили способы профилактики гипертонии. О них рассказали в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики. 

Для профилактики повышенного артериального давления лучше убрать соль со стола. Предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам и зелени, они помогут сохранить давление в пределах нормы. Необходимо отказаться от курения, оно повышает риск возникновения гипертонии. Кофе гипертоникам можно. Отмечается, что самый точный тонометр  — механический.

Каждый третий взрослый человек в мире страдает повышенным артериальным давлением. Особенно одвержены гипертонии мужчины до 45-50 лет. 

Ранее петербургский врач перечислил эффективные способы лечения варикоза.

Фото: Pxhere

 

Теги: гипертония, здоровье, профилактика повышенного артериального давления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии