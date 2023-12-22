Петербуржцам перечислили способы профилактики повышенного артериального давления

Для профилактики повышенного артериального давления лучше убрать соль со стола.

Гипертонию называют эпидемией общественного здравоохранения. Это состояние часто испытывают многие люди среднего и пожилого возраста. В Петербурге началась неделя профилактики повышения артериального давления. Жителям перечислили способы профилактики гипертонии. О них рассказали в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Для профилактики повышенного артериального давления лучше убрать соль со стола. Предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам и зелени, они помогут сохранить давление в пределах нормы. Необходимо отказаться от курения, оно повышает риск возникновения гипертонии. Кофе гипертоникам можно. Отмечается, что самый точный тонометр — механический.

Каждый третий взрослый человек в мире страдает повышенным артериальным давлением. Особенно одвержены гипертонии мужчины до 45-50 лет.

Ранее петербургский врач перечислил эффективные способы лечения варикоза.

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