Петербуржцам объяснили, почему в Росреестре долго выдают документы

По словам главы ведомства, ситуация изменилась к лучшему.

В четверг, 17 декабря, глава Росреестра Владимир Корелин объяснил, почему документы на регистрацию перехода прав собственности на недвижимость выдаются медленно. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам Корелина, ситуация изменилась в лучшую сторону. Промедление вызвано из-за роста заболевания коронавирусом среди сотрудников ведомства, к тому же выросло число запросов. Однако большую часть заявок уже удалось отработать. На данный момент заявок осталось немного.

Ранее мы писали, что таможенная служба конфисковала более 100 килограмм санкционных продуктов в Приморском районе.

Фото: Pixabay