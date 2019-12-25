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Таможенная служба конфисковала более 100 килограмм санкционных продуктов в Приморском районе
Сегодня, 19:37
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smirenny

Таможенная служба конфисковала более 100 килограмм санкционных продуктов в Приморском районе

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Среди продуктов были колбасы, сыры и масла.

В четверг, 17 декабря, сотрудники таможенной службы обнаружили санкционный товар в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

111 килограммов сыров, колбас и масел из  Германии, Италии, Финляндии, Испании и других стран ЕС нашли на Долгоозерном рынке. На товар не было необходимой документации и сертификации. Их ввезли в Россию незаконно, поэтому таможенникам пришлось изъять продукцию. Напомним, что обычно товар сжигают. 

Ранее мы писали, что начальника Балтийской таможни оштрафовали за заключение соглашений с компаниями без конкурса.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: санкционка, санкционные продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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