Таможенная служба конфисковала более 100 килограмм санкционных продуктов в Приморском районе

Среди продуктов были колбасы, сыры и масла.

В четверг, 17 декабря, сотрудники таможенной службы обнаружили санкционный товар в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

111 килограммов сыров, колбас и масел из Германии, Италии, Финляндии, Испании и других стран ЕС нашли на Долгоозерном рынке. На товар не было необходимой документации и сертификации. Их ввезли в Россию незаконно, поэтому таможенникам пришлось изъять продукцию. Напомним, что обычно товар сжигают.

Ранее мы писали, что начальника Балтийской таможни оштрафовали за заключение соглашений с компаниями без конкурса.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления