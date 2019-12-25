Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на август

Специалист заявил, что горожанам не стоит ждать жары в этом месяце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал "Невским Новостям" о погоде на август. Специалист заявил, что горожанам не стоит ждать жары в этом месяце.

"Серьезной жары не будет. Сейчас нас ждет самый теплый период", - отметил Александр Колесов.

Также синоптик рассказал, что 7 августа – интересный в истории города день. Ровно 10 лет назад была отмечена самая высокая температура воздуха в истории Петербурга. 7 августа 2010 года столбики термометров в Северной столице показали +37,1 градусов.

Ранее мы писали, что в субботу в Петербурге потеплеет до +25 градусов.

Фото: pixabay.com