Петербуржцам напомнили о региональном маткапитале

Спецвыплату можно получить семьям, где появился третий и последующие дети.

В петербургском комитете по информатизации и связи напомнили горожанам о региональном материнском капитале, который можно получить после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Большинство людей знают или помнят только о маткапитале, предусмотренным за рождение первенца. Об этом написали в пресс-службе комитета 13 апреля.

В текущем году размер маткапитала в Петербурге составляет чуть более 160 тысяч рублей, получить его можно по специальному сертификату как в случае с федеральной выплатой. В комитете отмечают, что заявку на сертификат можно подать онлайн на портале Госуслуги.

Региональную выплату для мам можно потратить на дачное строительство или улучшение жилищных условий, например, ипотеку или займы на жилье. Также деньги можно пустить на образование ребенка, медицинскую реабилитацию и оздоровительных отдых или на покупку отечественного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что первоклассникам из многодетных семей помогут выплатами до начала учебы.

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