Новые правила посещения кинотеатров в Петербурге

Киносеансы вновь стали доступны с 12 сентября.

С 12 сентября в Петербурге открыли все кинотеатры, фуд-корты и театры, которые были долгое время закрыты из-за пандемии коронавируса. Заведениям выдали QR-коды, которые гарантируют соблюдение всех предписанных санитарных норм. Кроме того, были введены новые правила нахождения в кинотеатрах.

Так, чтобы попасть на сеанс, петербуржцам необходимо приобрести билет либо онлайн, либо в кассе. Однако при входе в зал придется надеть маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Залы будут заполняться только наполовину, зрители будут сидеть в шахматном порядке. Если захочется посетить кинотеатр всей семьей или большой компанией, то о билетах стоит позаботиться заранее, купив их онлайн.

Детям до 18 лет вход в кинотеатр разрешен только с родителями. Если совершеннолетний выглядит младше своего возраста, то на входе у него могут потребовать паспорт.

Ранее мы подробно рассказывали, что откроется в Петербурге 7 и 12 сентября.

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