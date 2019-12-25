Купание в водоеме рядом с утками и чайками может привести к последствиям

Безопасных водоемов для купания в Петербурге с точки зрения санитарного законодательства нет.

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать водоем для купания. Все водоемы с утками, гусями и чайками людям не подходят.

Дело в том, что птицы выбрасывают в воду личинки. Они могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом.

Небезопасным является озеро, которое цветет, и у которого на берегу много водорослей. Купаться рядом со свалкой или сельскохозяйственными угодиями, промышленным предприятием или автомобильной магистралью также не стоит.

Проявите бдительность, не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты водоема. говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все водные акватории Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Специалисты отобрали 168 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Ранее жители Ленобласти обратили внимание на проблему с мусором на берегах озера Донцо.

Фото: Piter.TV