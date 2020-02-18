Невролог рассказал, как петербуржцам перенести резкую смену погоды

В целом организм адаптирован к изменениям климата, однако могут быть определенные проблемы со здоровьем.

В ближайшие дни на смену жаре в Петербурге придут дожди и грозы. Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, как горожанам пережить резкую смену погоды.

По словам медика, такая смена погоды не принесет большинству людей ничего плохого. В целом организм человека адаптирован к изменениям климата. Резкий переход от холода к жаре более опасен – у некоторых людей может разболеться голова.

Головные боли при смене погоды связаны с изменением объема циркулирующей крови. Когда организм переходит от жары к холоду, человек продолжает пить привычный объем жидкости, если наоборот – организму не хватает ее.

Чтобы адаптироваться к резким скачкам погоды, нужно время. При плохом самочувствии не стоит сразу бежать к медикам. В случае если головные боли и повышенное давление нормализовать не удается, можно принять легкие болеутоляющие средства.

Также невролог рекомендует пить больше жидкости, принимать витамины и минералы, умеренно заниматься спортом. Реакция каждого человека на смену погоды индивидуальна, заключил специалист.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

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