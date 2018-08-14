Петербуржцам будут выдавать саженец за сданную макулатуру

Акция продлится всего несколько дней.

С 20 по 22 мая в Петербурге будет проходить акция "Круг жизни". Горожане получат саженец за сданную макулатуру.

Сдать макулатуру необходимо предварительно в пункты приема на Рощинской улице, 24, проспекте Большевиков, 54 к7B, Уманском переулке, 76Д. Досдать макулатуру небольшим весом (до 10 кг) можно будет и в дни выдачи саженцев. Чтобы получить саженец, необходимо будет зарегистрироваться на сайте. Их будут выдавать на площади Победы, 1 у гостиницы Park Inn Пулковская — в палисаднике за магазином "Пятерочка" в определенные дни:

20 мая с 12 до 20 часов с перерывом 15:30-16:00;

21 мая с 9 до 20 часов с перерывом 12:00-15:30;

22 мая с 10 до 16 часов.



Подробнее об акции можно узнать в группе в "ВКонтакте".

Ранее Piter.TV рассказал и показал, как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора.

Фото: Piter.TV