Петербуржцу пришлось отдать Mercedes за побег от алиментов на 1 млн

Петербуржец задолжал более миллиона в пользу дочери и сына.

В Петербурге должнику по алиментам пришлось передать автомобиль "Мерседес Бенц" премиум-класса для того, чтобы закрыть миллионный долг. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Петербуржец задолжал более миллиона в пользу дочери и сына. По соглашению, которое было заверено нотариально, мужчина должен был каждый месяц перечислять на каждого ребёнка по 10 тысяч рублей.

Ранее через суд петербуржцу запретили вылетать за границу и пользоваться спецправами.

Петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам.

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