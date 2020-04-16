Петербуржца заподозрили в распространении детской порнографии в социальной сети

Следователи задержали в Приозерске петербуржца по подозрению в распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
Ранее мужчина 1972-го года рождения уже был судим. По версии следствия, подозреваемый распространял материалы в социальной сети. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие выступает за то, чтобы заключить мужчину под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу.
Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти
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