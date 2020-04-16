Петербуржца заподозрили в распространении детской порнографии в социальной сети

Ранее подозреваемый уже был судим.

Следователи задержали в Приозерске петербуржца по подозрению в распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Ранее мужчина 1972-го года рождения уже был судим. По версии следствия, подозреваемый распространял материалы в социальной сети. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие выступает за то, чтобы заключить мужчину под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу.

Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти