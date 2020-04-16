  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:22
69
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца заподозрили в распространении детской порнографии в социальной сети

0 0

Ранее подозреваемый уже был судим.

Следователи задержали в Приозерске петербуржца по подозрению в распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Ранее мужчина 1972-го года рождения уже был судим. По версии следствия, подозреваемый распространял материалы в социальной сети. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие выступает за то, чтобы заключить мужчину под стражу. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу. 

Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Теги: задержание, порнография
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии