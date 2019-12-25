Петербуржца задержали за стрельбу из пневматики с балкона

Мужчина угрожал выстрелить в женщину и ее ребенка.

В понедельник, 12 апреля, полиция Пушкина задержала местного жителя, который стрелял с балкона из, предположительно, пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Горожанка 36 лет сообщила, что мужчина угрожал выстрелить в нее и сына, а затем она услышала несколько выстрелов с балкона дома №19 на Галицкой улице. Прибывшие полицейские задержали 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он стрелял в воздух. На него возбудили уголовное дело о хулиганстве, оружие изъято. Причины инцидента пока неизвестны, сведений о психическом здоровье местного жителя нет.

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Фото: Piter.TV