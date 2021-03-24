Петербуржец попал под уголовное дело за ложное сообщение об угоне иномарки

На деле машину еще полгода назад перевезли за рубеж.

Петербуржец, владеющий немецкой иномаркой, попал под уголовное дело после ложного сообщения о краже иномарки полиции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 32-летний мужчина заявил, что "БМВ" пропал с парковки у дома №5 по улице 2-й Луч 18 февраля.

На деле выяснилось, что иномарка стоимостью 6 миллионов рублей была вывезена за рубеж еще полгода назад: с 25 августа автомобиль находился на территории среднеазиатского государства. Ложного доносчика задержали 23 марта на Пулковском шоссе, теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчину поместили под подписку о невыезде, полиция выясняет мотивы преступления. Если будет установлено, что автолюбитель пытался хитрым способом получить страховые выплаты, то в отношении мужчины заведут еще и уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что полицейские изобличили гендиректора строительной компании в Петербурге в хищении тягача.

Видео: пресс-служба ГУ МВД