Петербуржец устроил резню с гостем в квартире приятеля на бульваре Новаторов

Мужчину задержали.

Днем 13 августа в полицию поступило сообщение о резне в квартире на бульваре Новаторов в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, в квартире обнаружили раненого 39-летнего местного жителя, мужчину передали медикам в тяжелом состоянии.

Там же полицейские задержали подозреваемого в применении ножа 41-летнего петербуржца, пришедшего к приятелю в гости вместе с пострадавшим. Как выяснилось, между мужчинами вспыхнула ссора, и задержанный схватился за нож. Пострадавший получил несколько ударов лезвием в живот, у мужчины диагностировали повреждение внутренних органов.

Нападавшего поместили под подписку о невыезде. Известно, что ранее мужчина был условно судим за кражу и грабеж.

Ранее мы рассказывали, что на Маршала Блюхера утром обнаружили тело 8-летней девочки с ДЦП

Фото: pixabay