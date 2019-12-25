Петербуржца задержали после неудачной кражи энергетика и курицы на Варшавской

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 29 декабря в полицию обратилась менеджер магазина "Дикси" на Варшавской улице. Женщина рассказала о мужчине, которого задержали сотрудники магазина после неудачной кражи продуктов. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Несостоявшимся воришкой оказался 29-летний неработающий житель дома на Гатчинском шоссе. Как выяснилось, мужчина оттолкнул кассира и открыто похитил две банки напитка-энергетика и упаковку куриных грудок, но сбежать из магазина с добычей у злоумышленника не получилось. Ущерб составил 273 рубля.

Мужчину доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные продукты изъяты.

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Фото: Piter.TV