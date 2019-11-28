Петербуржца забили до смерти из-за долга в 1,5 миллиона рублей

Драка произошла на проспекте Космонавтов.

Жителя Московского района забили до смерти из-за долга в 1,5 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 7 октября около 01:30 поступило сообщение о драке около дома 64 по проспекту Космонавтом. На месте инцидента полицейские нашли неработающего 41-летнего жителя дома напротив. Он был госпитализирован в Городскую больницу №26. У него были переломы костей лица, открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди и живота с повреждением внутренних органов. В 04:30 мужчина скончался.

Со слов родственников: из-за долга в 1,5 миллиона рублей мужчину избил знакомый по имени Наридин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее избитого мужчину в Киришах врачи ввели в кому из-за психоза.

Фото: Piter.TV