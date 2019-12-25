Избитого мужчину в Киришах врачи ввели в кому из-за психоза

В полицию обратилась жена пострадавшего.

В Киришах неизвестные избили мужчину, через день после этого он попал в больницу с подозрением на инсульт. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жена пострадавшего. Она рассказала, что в конце сентября в парадной дома на Энергетиков неизвестные ударили ее мужа по голове. Сам пострадавший не захотел обращаться в полицию. На следующий день его забрали в больницу с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины травмы головы.

Пострадавший был введен в искусственную кому из-за психоза. В это время жена и обратилась в полицию.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец сообщил об избиении за твиты с критикой "Достаевского".

Фото: Piter.TV