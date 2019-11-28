Петербуржца угостили пивом с тараканом в баре на Гороховой

Посетителю предложили налить новую кружку, однако он отказался, заявив, что уже не хочет ни пить, ни есть.

Вечером 27 ноября житель Петербурга поделился в "ВКонтакте" впечатлением о посещении одного из баров на Гороховой улице. В частности, мужчина рассказал, где в городе можно выпить пива и закусить тараканами.

По словам петербуржца, он пришел в бар, чтобы посмотреть матч "Зенит"-"Лион" и заказал целую кружку пива. Когда посетитель хотел испить напитка, он заметил таракана. Администратор сразу же постарался уладить конфликт, предложив налить еще. Однако мужчине уже не хотелось ни пить, ни есть в этом месте.

"Судя по информации, травят усатых ежемесячно, но, как показала практика, – безуспешно", - написал автор поста.

Ранее петербуржцы заметили жирного таракана Лёшу в "Дикси" на Столярном переулке.

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