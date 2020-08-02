Петербуржец добровольно сообщил об угоне "Мерседеса" в Приморском районе

Автомобиль он похитил еще неделю назад.

Мужчина признался в угоне дорогостоящей иномарки с Планерной улицы в Петербурге. Об этом он сообщил, написав заявление в полицию, рассказал "78.ru".

33-летний петербуржец работает инженером в частной компании, ранее он не был судим. Мужчина рассказал о том, что 25 июля с использованием арендованного эвакуатора он похитил "Мерседес". Машина находилась на территории гаражного кооператива. Злоумышленник доехал на ней до автосервиса на улице Чекистов.

Петербуржец признал свою вину и написал о том, что раскаивается в содеянном.

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Фото: pixabay.com