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Петербуржец добровольно сообщил об угоне "Мерседеса" в Приморском районе
Сегодня, 17:20
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Петербуржец добровольно сообщил об угоне "Мерседеса" в Приморском районе

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Автомобиль он похитил еще неделю назад.

Мужчина признался в угоне дорогостоящей иномарки с Планерной улицы в Петербурге. Об этом он сообщил, написав заявление в полицию, рассказал "78.ru".

33-летний петербуржец работает инженером в частной компании, ранее он не был судим. Мужчина рассказал о том, что 25 июля с использованием арендованного эвакуатора он похитил "Мерседес". Машина находилась на территории гаражного кооператива. Злоумышленник доехал на ней до автосервиса на улице Чекистов.

Петербуржец признал свою вину и написал о том, что раскаивается в содеянном.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ограбления школьников на Малой Морской.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: иномарка, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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