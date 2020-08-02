Ограбление школьников на Малой Морской попало на видео

Уголовное дело возбуждено, полиция ведет розыск нападавших.

На камеры наблюдения попал инцидент на Малой Морской улице, случившийся в ночь на субботу, 1 августа. На кадрах видно, как молодые людей отбирают у старшеклассников личные вещи.

Напомним, шестеро неизвестных избили группу школьников накануне ночью. Угрожая ножом и пистолетом, они отобрали у детей деньги, документы и мобильные телефоны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, полиция ведет розыск нападавших.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино молодежь открыла стрельбу в воздух из салона иномарки. Задержание молодых людей попало на видео.

Видео: Piter.tv