Ограбление школьников на Малой Морской попало на видео

На камеры наблюдения попал инцидент на Малой Морской улице, случившийся в ночь на субботу, 1 августа. На кадрах видно, как молодые людей отбирают у старшеклассников личные вещи.
Напомним, шестеро неизвестных избили группу школьников накануне ночью. Угрожая ножом и пистолетом, они отобрали у детей деньги, документы и мобильные телефоны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, полиция ведет розыск нападавших.
Ранее мы сообщали о том, что в Купчино молодежь открыла стрельбу в воздух из салона иномарки. Задержание молодых людей попало на видео.
Видео: Piter.tv
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