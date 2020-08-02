В Купчино молодежь открыла стрельбу в воздух из салона иномарки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала троих граждан, открывших стрельбу из автомобиля. Как рассказали 2 августа в ГУ МВД по городу и области, в ночь с минувшей пятницы на субботу, в дежурную часть через службу "112" сообщили о стрельбе у дома № 22/3 по улице Турку.

Оперативники увидели автомобиль Kia Rio, где уже были 25-летний владелец машины и двое пассажиров иномарки, 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка. У них был изъят газовый пистолет Enser Sportwaffen PTB 3/93, из которого они стреляли в воздух.

Пострадавших нет, после задержания в отношении троицы были составлены протоколы о мелком хулиганстве. После определения пистолета как газового в экспертно-криминалистическом центре решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно задержание молодых людей и девушки. Прибывшие сотрудники полиции перекрыли движение машине и задержали хулиганов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на Морской набережной. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.tv