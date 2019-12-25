В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Петербуржца осудят за продажу паленой одежды известных брендов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города.
Следствие выяснило, что мужчина торговал поддельными вещами под марками LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Полагается, что таким образом петербуржец нанес ущерб знаменитым компаниям на сумму в 64 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее мы сообщали о том, что налетчик в респираторе пытался ограбить аптеку на Восстания.
Фото:pixabay
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