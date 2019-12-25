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Петербуржца осудят за продажу паленой одежды известных брендов
Сегодня, 12:39
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IRINA_CHALKINA

Петербуржца осудят за продажу паленой одежды известных брендов

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Мужчина причинил ущерб правообладателям на сумму свыше 64 миллионов рублей.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Петербуржца осудят за продажу паленой одежды известных брендов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города.

Следствие выяснило, что мужчина торговал поддельными вещами под марками LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Полагается, что таким образом петербуржец нанес ущерб знаменитым компаниям на сумму в 64 миллионов рублей. 

Уголовное дело направлено в суд. 

Ранее мы сообщали о том, что налетчик в респираторе пытался ограбить аптеку на Восстания.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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Попов Жека
Сегодня 13:36

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