Мужчина причинил ущерб правообладателям на сумму свыше 64 миллионов рублей.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Петербуржца осудят за продажу паленой одежды известных брендов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города.

Следствие выяснило, что мужчина торговал поддельными вещами под марками LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Полагается, что таким образом петербуржец нанес ущерб знаменитым компаниям на сумму в 64 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали о том, что налетчик в респираторе пытался ограбить аптеку на Восстания.

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