Петербуржца осудили на 15 лет за убийство жены и покушение на детей

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина зарезал жену и поранил детей.

Суд Петербурга вынес свой приговор в отношении местного жителя, который убил свою жену и покушался на жизнь детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.

Инцидент произошел 30 июня 2017 года. Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на свою жену и детей. Все трое получили несколько ударов холодным оружием и были госпитализированы. На утро 42-летняя женщина скончалась.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления по статье "Убийство и покушение на убийство". Его приговорили к 15 годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что житель Петербурга умер в квартире собутыльника, не успев представиться.

Фото: Piter.TV