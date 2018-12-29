Житель Петербурга умер в квартире собутыльника, не успев представиться

Предположительно, организм мужчины не выдержал нагрузки.

Вечером 21 января в доме №6 по улице Корнеева был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что в течение всего дня 20 января двое мужчин распивали спиртные напитки в указанной квартире. Их встреча оказалась спонтанна, поэтому погибший даже не успел представиться случайному знакомому.

На вид умершему около 40 лет. Рост 175 см, темные короткие волосы и ямочка на подбородке. Он был одет в черную куртку с капюшоном, синюю жилетку, красную и черную кофты, черные брюки и такого же цвета кроссовки.

Тело было направлено в морг для установления точной причины смерти. Предположительно, организм мужчины не выдержал нагрузки.

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