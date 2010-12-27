В квартире Фрунзенского района избили и ограбили петербуржца

Мужчину заманили туда три девушки.

В четверг, 18 июля 36-летний петербуржец подвозил до дома №51к2 на Дунайском проспекте трех девушек и нарвался на троих мужчин, которые его избили и ограбили. Об этом сообщили в ГУ МВД Петербурга.

После поездки девушки предложили мужчине подняться в квартиру. Там его ожидали трое мужчин (30, 33 и 40 лет). Они избили потерпевшего и отобрали у него 15 тыс. рублей, а также смартфон и часы. После этого его вытолкали за дверь.

В результате петербуржец обратился в больницу с гематомами на лице. Полиция задержала преступников и возбудила уголовные дела по статье "разбой".

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Фото: Pixabay