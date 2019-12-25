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Мужчину похитили и пытали в коммуналке из-за доли в квартире в Колпино
Сегодня, 9:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину похитили и пытали в коммуналке из-за доли в квартире в Колпино

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Ему удалось спустя несколько дней связаться с сыном.

В Петербурге мужчину пытали из-за доли в квартире. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию Колпинского района 23 марта обратился 31-летний мужчина и сообщил о пропаже 54-летнего отца. По его словам, отец перестал выходить на связь с 20 марта. А 24 марта ему удалось позвонить и сказать, что его удерживают и избивают в коммунальной квартире на улице Декабристов. Похитившие требовали отдать долю в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино.

Похищенный мужчина был обнаружен в квартире дома в Фонарном переулке. По подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Ленобласти. Один из задержанных был судим по статье за наркотики.

Ранее в Петергофе мужчина убил собутыльника обогревателем.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, коммуналка, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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