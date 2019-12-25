В Петергофе мужчина убил собутыльника обогревателем

Подозреваемый был неоднократно судим.

В Петергофе в заброшенном доме был обнаружен труп мужчины с тупой травмой головы. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемым в совершении преступления оказался его приятель-собутыльник. По предварительной информации, во время распития спиртных напитков, подозреваемый ударил по голове потерпевшего напольным обогревателем.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный подозреваемый был ранее неоднократно судим.

Ранее стало известно, что петербуржец, напавший на медработников, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv