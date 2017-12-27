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Петербуржцу дали срок за спрятанное ружье
Сегодня, 11:52
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nadiputintseva
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Петербуржцу дали срок за спрятанное ружье

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Осужденному оружие досталось после смерти тещи. Он не смог с ним расстаться и спрятал на участке.

25 января Невский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным местного жителя, который многие года хранил у себя двуствольное огнестрельное охотничье ружье.

По информации пресс-службы судов города, Владимир Ланцев  закопал ружье "ИЖ-58" в земле на участке своего дома, расположенного на 2-м Рабфаковском переулке. Отмечается, что огнестрел пережил модификации путем укорачивания ствола и ложи.

Ружье нашли при обыске в октябре прошлого года. Осужденный признал свою вину, но при этом пояснил, что огнестрел ему достался после смерти тещи. Из-за любви к оружию он не смог его уничтожить, поэтому решил закопать.

Суд признал мужчину виновным по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. 

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал о том, что обвиняемого в совершении взрыва в "Перекрёстке" направят на психиатрическую экспертизу.

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Теги: незаконное хранение оружия , новости спб , происшествия , суд
Категории: Происшествия Новости СПб

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