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Обвиняемого в совершении взрыва в "Перекрёстке" направят на психиатрическую экспертизу
Вчера, 22:37
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ProkVad
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Обвиняемого в совершении взрыва в "Перекрёстке" направят на психиатрическую экспертизу

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Если экспертиза покажет, что Лукьяненко болен, суд отправит его на принудительное лечение.

Обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга Дмитрия Лукьяненко проверят на вменяемость. Об этом сообщила его адвокат Елена Корнилова.

"По решению следователя Дмитрия Лукьяненко собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу", - цитирует ТАСС слова представителя защиты.

Решение о медицинской проверке приняли, по словам стороны защиты, следственные органы. Сейчас материалы уголовного дела для дальнейшего рассмотрения направлены в Москву.

На данный момент обвиняемый Лукьяненко находится под стражей. 

Напомним, что 27 декабря в "Перекрёстке" на Кондратьевском произошёл взрыв. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, в результате чего пострадали 18 человек.

Фото: Невские Новости

 

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Теги: взрыв , перекресток , психиатр , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Терроризм

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