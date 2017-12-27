Обвиняемого в совершении взрыва в "Перекрёстке" направят на психиатрическую экспертизу

Если экспертиза покажет, что Лукьяненко болен, суд отправит его на принудительное лечение.

​Обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга Дмитрия Лукьяненко проверят на вменяемость. Об этом сообщила его адвокат Елена Корнилова.

"По решению следователя Дмитрия Лукьяненко собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу", - цитирует ТАСС слова представителя защиты.

Решение о медицинской проверке приняли, по словам стороны защиты, следственные органы. Сейчас материалы уголовного дела для дальнейшего рассмотрения направлены в Москву.

На данный момент обвиняемый Лукьяненко находится под стражей.

Напомним, что 27 декабря в "Перекрёстке" на Кондратьевском произошёл взрыв. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, в результате чего пострадали 18 человек.

Фото: Невские Новости