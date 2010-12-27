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Петербуржца отправили в военкомат за долги по алиментам
Сегодня, 12:35
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IRINA_CHALKINA

Петербуржца отправили в военкомат за долги по алиментам

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Долг неплательщика составил почти 500 тысяч рублей. 

В среду, 23 октября, стало известно о том, что петербуржца отправили в военкомат за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу. 

Долг неплательщика составил почти 500 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина платил, но небольшие поступления от должника не покрывали сумму алиментов. Сначала 44-летнему петербуржцу ограничили выезд за границу. Однако, мужчина все равно игнорировал выплаты. 

В итоге суд отправил неплательщика в отрабатывать наказание в военный комиссариат в Петербурге. Мужчина проведет там около 100 часов. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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