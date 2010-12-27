Долг неплательщика составил почти 500 тысяч рублей.

В среду, 23 октября, стало известно о том, что петербуржца отправили в военкомат за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу.

Долг неплательщика составил почти 500 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина платил, но небольшие поступления от должника не покрывали сумму алиментов. Сначала 44-летнему петербуржцу ограничили выезд за границу. Однако, мужчина все равно игнорировал выплаты.

В итоге суд отправил неплательщика в отрабатывать наказание в военный комиссариат в Петербурге. Мужчина проведет там около 100 часов.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный украл метрового медведя из магазина на Наставников.

Фото:pixabay