Неизвестный украл метрового медведя из магазина на Наставников

Мужчина отвлек продавщицу и завладел игрушкой.

В ночь на 23 октября неизвестный вынес из цветочного магазина на проспекте Наставников большого плюшевого медведя. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Блондин в красной приметной куртке вошел в магазин около трех ночи. Для вида поздний покупатель попросил 50-летнюю продавщицу собрать ему букет. Пока женщина возилась с цветами, воришка схватил с витрины плюшевого медведя и побежал прочь. Не смутили злоумышленника и немаленькие габариты игрушки, которая достигала в высоту около метра.

По факту случившегося ведется проверка. Грабителя ищет полиция.

Ранее мы писали, что неизвестный в маске ограбил цветочный магазин на проспекте Ветеранов.

Фото: pixabay.com