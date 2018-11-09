Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов

Петербуржца признали виновным в злостном отклонении от уплаты алиментов, сообщила пресс-служба прокуратуры. Мужчина был дееспособным и имел средства, однако деньги на содержание собственного ребенка не выплачивал.
В минувшем феврале уклонщика уже подвергали административному наказанию, в апреле привлекали к уголовной ответственности, но мужчина по-прежнему не выплачивал алименты.
Суд приговорил петербуржца к лишению свободы на три месяца в колонии-поселении.
Ранее другой и пристыженный приставом петербуржец выплатил алименты почти на 1,4 миллиона рублей.
Фото: Piter.TV
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