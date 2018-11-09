Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов

Мужчина упорно уклонялся от выплаты денег на собственного ребенка.

Петербуржца признали виновным в злостном отклонении от уплаты алиментов, сообщила пресс-служба прокуратуры. Мужчина был дееспособным и имел средства, однако деньги на содержание собственного ребенка не выплачивал.

В минувшем феврале уклонщика уже подвергали административному наказанию, в апреле привлекали к уголовной ответственности, но мужчина по-прежнему не выплачивал алименты.

Суд приговорил петербуржца к лишению свободы на три месяца в колонии-поселении.

Ранее другой и пристыженный приставом петербуржец выплатил алименты почти на 1,4 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV