В Петербурге осудили мужчину, который избил и сбросил с 9 этажа соседа

Потерпевший получил множественные удары ногами.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, которого обвиняли по статье "Причинение смерти по неосторожности". Петербуржца отправили в колонию на четыре года и один месяц. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Конфликт между соседями произошел в ночь на 10 апреля 2020 года в коммунальной квартире на проспекте Маршала Жукова. Тогда обоих мужчин доставили в полицию, где они написали заявления друг на друга. К слову, осужденный тогда заявил, что от потерпевшего поступили угрозы убийством.

После разборок в отделении полиции соседей отпустили. Вскоре они вновь встретились на лестничной площадке. Осужденный начал избивать оппонента ногами, а затем прыгал на его теле. После того, как мужчина перестал двигаться, его выбросили с 9 этажа. Потерпевший упал на асфальт и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее агрессивный наркоман ранил двух фельдшеров на проспекте Испытателей.

Фото: Piter.TV