Петербуржца отправили на исправительные работы за невыплаченные алименты

Мужчина задолжал для своего ребенка более 200 тысяч рублей.

Петербуржца Сергея Шишмарева признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры города. 46-летний мужчина игнорировал свою обязанность платить средства на содержание собственного сына, обходил требования суда и приставов. Шишмарев задолжал своей бывшей супруге более 230 тысяч рублей.

В суде петербуржец вину признал и частично погасил задолженность. Прокурор заявил иск на 100 тысяч рублей, чтобы взыскать неустойки за неуплату алиментовю

Суд назначил мужчине полгода исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Еще одного злостного неплательщика алиментов приставы поймали во время его концерта.

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