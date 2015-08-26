Петербуржца отправили на исправительные работы за невыплаченные алименты

Петербуржца Сергея Шишмарева признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры города. 46-летний мужчина игнорировал свою обязанность платить средства на содержание собственного сына, обходил требования суда и приставов. Шишмарев задолжал своей бывшей супруге более 230 тысяч рублей.
В суде петербуржец вину признал и частично погасил задолженность. Прокурор заявил иск на 100 тысяч рублей, чтобы взыскать неустойки за неуплату алиментовю
Суд назначил мужчине полгода исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Еще одного злостного неплательщика алиментов приставы поймали во время его концерта.
Фото: pixabay
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