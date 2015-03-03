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На базе РЖД в Петербурге появится исправительный центр для исполнения принудительных работ
Сегодня, 13:59
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На базе РЖД в Петербурге появится исправительный центр для исполнения принудительных работ

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В свободное от работы время кадры смогут общаться с родственниками.

В Петербурге на базе  РЖД в 2023 году откроется исправительный центр на 60 мест для исполнения принудительных работ. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игоря Потапенко. 

Попасть сюда смогут только те жители Петербурга и Ленобласти, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести. У них должна быть официальная регистрация в этих регионах.  

В свободное от работы время кадры смогут общаться с родственниками. Так они не потеряют связь с семьей. Кроме того, здесь специалисты получат новые навыки.

Ранее на Piter.tv: тюремный комплекс "Кресты" на Арсенальной набережной выставят на продажу.

Фото: Pxhere

Теги: игорь потапенко, исправительные работы, исправительный центр, ржд, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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