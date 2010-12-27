Злостного неплательщика алиментов поймали во время его концерта

Алиментщик прервал свое выступление, чтобы пройти с судебными приставами.

Судебные приставы нашли злостного неплательщика алиментов во время его концерта в баре на улице Рубинштейна, сообщает пресс-центр службы.

40-летний житель Васильевского острова в течение долгого времени отказывался платить алименты в пользу своей дочери. Мужчина игнорировал принудительные меры влияния, требования документов, а также скрывался от приставов, не появляясь по месту своей регистрации.

По информации дела, петербуржец увлекался музыкой и иногда выступал в ресторанах с гитарой. Приставы решили прийти на концерт алиментщика, проанонсированный в соцсетях. Мужчина сразу понял, что за зрители явились на его выступление, отложил гитару и прошел с приставами на выход.

В районном отделе он дал письменное объяснение, а в настоящий момент пытается доказать, что не полностью увиливал от выплаты алиментов. Однако если доводы петербуржца окажутся ложными или недостаточными, к административным проблемам добавятся уголовные.

Ранее Минюст намеревался ужесточить ответственность за неуплату алиментов.

Фото: Piter.TV