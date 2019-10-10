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Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

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Злостных неплательщиков отправят "подумать над поведением" в тюрьму.

Министерство юстиции надеется ужесточить наказание для родителей, которые не платят алименты. В будущем за  уклонение от алиментов нарушителя смогут посадить в тюрьму. Сейчас "забывчивые" граждане могут избежать уголовной ответственности при помощи "лазейки". Для этого достаточно отправлять ребенку время от времени хоть какие-то копейки на содержание.

Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников

комментируют чиновники законопроект

Если родитель ранее привлекался к административной ответственности за неуплату, то полиция возбудит уголовное дело за повторное нарушение графика выплат. Исключением станут те ситуации, в которых человек не смог выплатить деньги по уважительной причине. Однако ее еще нужно будет доказать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: алименты, минюст
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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