Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Злостных неплательщиков отправят "подумать над поведением" в тюрьму.

Министерство юстиции надеется ужесточить наказание для родителей, которые не платят алименты. В будущем за уклонение от алиментов нарушителя смогут посадить в тюрьму. Сейчас "забывчивые" граждане могут избежать уголовной ответственности при помощи "лазейки". Для этого достаточно отправлять ребенку время от времени хоть какие-то копейки на содержание.

Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников комментируют чиновники законопроект

Если родитель ранее привлекался к административной ответственности за неуплату, то полиция возбудит уголовное дело за повторное нарушение графика выплат. Исключением станут те ситуации, в которых человек не смог выплатить деньги по уважительной причине. Однако ее еще нужно будет доказать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop