Мужчине назначили исправительные работы за угрозы и дебош в поликлинике Петербурга

Петербуржец был пьян и разбил окно регистратуры.

Выборгский район суд Петербурга наказал петербуржца Андрея Дырова, который в марте этого года угрожал медикам городской поликлиники №104. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина нецензурно выражался, угрожал, что "всех прикончит" и несколько раз пнул двери санитарного транспорта. Затем Дыров разбил стекло регистратуры.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему полгода исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 9 месяцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пациент нейрохирургического отделения ударил ножом двух пожилых мужчин. Потерпевшие находятся в состоянии средней степени тяжести, а обидчика положили в реанимацию.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV